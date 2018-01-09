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Алексей Сорокин: "Увеличение количества билетов 4-й категории на ЧМ-2018 возможно"


Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что организация проведет переговоры с ФИФА по поводу увеличения количества дешевых билетов на чемпионат мира-2018. Ранее сообщалось, что для граждан России выделено порядка 350 тысяч билетов, и около 210 тысяч были проданы уже в первом этапе. Стоимость билетов этой категории является минимальной – 1280 рублей на матчи группового турнира.

– Увеличение количества билетов 4-й категории возможно, – цитируют "Известия" Сорокина. – Мы ведем эту работу с ФИФА и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж.

Дополнительная информация

https://iz.ru/685707/timur-ganeev/chislo-deshevykh-biletov-na-chm-2018-planiruetsia-uvelichit-na-tret

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