Алексей Сорокин: "Уважаем инициативу РПЦ, но ЧМ - мультиконфессиональное мероприятие"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин с уважением отнесся к идее Русской православной церкви привлечь православных волонтеров к работе на чемпионате мира-2018. Однако, по словам Сорокина, набор волонтеров уже завершен, при этом их вероисповедание не должно иметь значения.

- Мы с большим уважением относимся ко всем инициативам, связанным с добровольчеством, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Но в целом, во-первых, программа подбора волонтеров уже закрыта. Мы находимся в стадии их обучения, так как основной пул волонтеров собран. Во-вторых, для любого чемпионата мира, проходи он в Бразилии, России, Катаре, вероисповедание волонтера не имеет значения. ЧМ – мультиконфессиональное мероприятие, где каждый волен исповедовать ту или иную религию, но это не дает преференции волонтерам той или иной религии. Разумеется, к религии мы относимся с большим уважением.