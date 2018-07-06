Алексей Сорокин: "Успех сборной России должен вызвать новый виток развития футбола в стране"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин считает, что интерес к чемпионату мира в стране нельзя в полной мере связывать только с успехами сборной России. По его мнению, выход в 1/4 финала мирового первенства является более серьезным достижением, чем бронза чемпионата Европы-2008.

– Какова роль успешного выступления сборной России в постоянном росте интереса к чемпионату мира?

– Не думаю, что у нас был бы какой-то резкий провал интереса к чемпионату после вылета домашней команды, - цитирует ТАСС Сорокина. - Но понятно, что ближе к стадии плей-офф интерес только возрастает, и выступление национальной сборной этот интерес подогревает дополнительно. Мы получили успех команды, на который многие надеялись, но на который не многие рассчитывали. Конечно, это серьезное добавление к общей атмосфере праздника и ликования. Здорово, когда эта атмосфера генерируется изнутри. И в конечном итоге успех сборной России должен вызвать новый виток развития футбола в нашей стране. Существенный толчок неизбежен.

– Как сохранить интерес к футболу в стране после чемпионата мира?

– Это должно быть предметом серьезных и глубоких консультаций, чтобы не допустить естественного спада после апогея интереса. Я прекрасно помню, как после третьего места на Евро-2008 изменилось отношение к футболу, сколько компаний пришло в футбол. Конечно, экономический кризис 2008 года немного поправил это, но интерес был колоссальный. Наши болельщики поверили в команду. Сейчас, считаю, сборная добилась даже большего успеха – выход в четвертьфинал чемпионата мира.

Есть технический аспект – как поддержать инфраструктуру, а есть метафизический аспект – как придать этому подъему большую инерцию.

В связи с чемпионатом мира у нас увеличился интерес к футболу практически во всех регионах. Все это происходило на фоне подготовки. Сейчас, надеемся, будет еще больше энтузиазма.

Сейчас даже те, кто никогда не смотрел футбол, включая бабушек и дедушек, сидят у телевизора и смотрят чемпионат мира. Это беспрецедентные цифры, рейтинги, доли. Такой статистики телесмотрения спорта в стране не было давно.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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