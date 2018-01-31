Алексей Сорокин: "Украинским журналистам среди прочих гарантирована безопасность на ЧМ-2018"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что российская сторона гарантирует безопасность всем без исключения участникам чемпионата мира-2018. Ранее появилась информация, согласного которой Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты аккредитаций журналистов на турнир. В ФФУ мотивировали это решение тем, что не смогут обеспечить безопасность представителям СМИ.

- Нахожу постановку вопроса странной, потому что аккредитацией на турнир занимается ФИФА, - приводит ТАСС слова Сорокина. - Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку. Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты.

Украинские журналисты не едут на чемпионат мира-2018. Объясням, в чем дело