Алексей Сорокин: "У ВАДА нет претензий по подготовке к ЧМ-2018"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что у ВАДА нет никаких претензий в вопросах подготовки к чемпионату мира в России. Ранее руководитель медицинского департамента ФИФА Мишель Д'Оге подтвердил, что российские специалисты не будут допущены к процессам допинг-тестирования на ЧМ-2018.

– Давайте так, весь этот вопрос – зона ответственности ФИФА в глобальном смысле, оргкомитет никак этого вопроса не касается, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Но уже давно известно, что пробы будут отправляться в лабораторию ВАДА в Лозанну. Никаких претензий у Международного антидопингового агентства в вопросах подготовки к чемпионату мира в России нет.

Допинг-контроль вообще не является какой-либо проблемой во время международных матчей или чемпионата мира, у нас все процедуры согласованы c ВАДА, нам все понятно в этой области. Никаких изменений в практиках допинг-контроля внесено не было, и никакие процессы, сейчас происходящие, на это не влияют.