Алексей Сорокин: "У Саудовской Аравии не было транспортных неурядиц"

Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал журналистам случай с аварийной посадкой сборной Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону.

- У Саудовской Аравии транспортных неурядиц не было, – заявил Сорокин. – Только поспешная первая реакция, которая не всегда имеет связь с реальностью. Больше эмоции. Потом разобрались. Наши авиационные власти предоставили факты того, что самолет сел на двух двигателях и летел сам. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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