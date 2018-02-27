Алексей Сорокин: "У нас нет сомнений, что Грозный обеспечит безопасность, комфорт и дружелюбную атмосферу"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в интервью "Известиям" отметил, что была конкуренция между базами за топовые сборные, которые выступят на чемпионате мира-2018. Сорокин также добавил, что оргкомитет уверен, что Грозный обеспечит сборной Египта безопасность, комфорт и дружелюбную атмосферу.

– Западные СМИ были удивлены решением сборной Египта базироваться в Грозном. Что вы думаете об этом?

– Грозный – такая же часть России, как и другие субъекты федерации. Мы не влияли на выбор той или иной команды, а лишь предлагали массу вариантов для размещения и проведения сборов. Команде из Египта комфортно в Грозном, и это самое главное. У нас нет сомнений, что безопасность, комфорт и дружелюбную атмосферу этот регион обеспечит, а у кого какие мнения на этот счет, нас беспокоить не должно.

– Была ли конкуренция между базами за топовые сборные?

– Конкуренция была. Некоторые регионы и, правда, хотели определенную команду. Но мы не можем рекомендовать и навязывать делегациям выбор базы. Для нас все равны. При этом никто не запрещал регионам связываться с представителями сборных и предлагать дополнительные стимулы для пребывания в том или ином месте. И некоторые прибегли к этому методу ведения переговоров.