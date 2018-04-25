Алексей Сорокин: "У нас есть информация по иностранным фанатам, которым запрещено посещать футбол"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что у России есть информация о тех болельщиках, которым запрещено посещать футбольные матчи. По его словам, принимающая сторона в преддверии чемпионата мира-2018 тесно сотрудничает с властями в сфере обеспечения безопасности.

– Не боитесь, что из Германии приедут футбольные хулиганы?

– Надеемся, что из Германии приедут все настоящие болельщики, а не хулиганы. Мы тесно сотрудничаем с властями в части обеспечения безопасности. У нас есть вся необходимая информация о тех, кто не имеет право посещать футбол. Вне зависимости от того, из какой страны приедет болельщик. У нас есть глобальная система по безопасности. Также мы находимся в тесном контакте с международными коллегами. (Павел ГУРЕВИЧ)

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.