Алексей Сорокин: "Тестовый матч в Самаре все службы отработали хорошо"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин остался доволен первым тестовым матчем на стадионе "Самара Арена". Игра состоялась сегодня, "Крылья Советов" в рамках 35-го тура ФНЛ одержали волевую победу над "Факелом" (2:1).

- В Самаре все в порядке, у нас еще первые впечатления были хорошими, - цитирует ТАСС Сорокина. - Тестовый матч закончился, и все службы отработали хорошо, была даже развлекательная программа для зрителей на подступах к стадиону. Погода могла только быть чуть получше, а так все хорошо.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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