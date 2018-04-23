Алексей Сорокин: "Тестовые матчи в Саранске и Волгограде прошли удовлетворительно"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что тестовые матчи на стадионах в Саранске и Волгограде, где состоятся игры чемпионата мира-2018, прошли удовлетворительно и никаких нареканий не вызвали. По его словам, были мелкие операционные трудности, которые будут устранены к мировому первенству.

Напомним, что 21 апреля в Волгограде встретились "Ротор-Волгоград" с "Луч-Энергией" (4:2) в матче 34-го тура ФНЛ, а в Саранске сыграли "Мордовия" с ижевским "Зенитом" (0:0) в рамках первенства ПФЛ.

– Тестовые матчи в Волгограде и Саранске прошли удовлетворительно и больших озабоченностей не выявили, – цитирует ТАСС Сорокина. – В Волгограде зрители вышли со стадиона очень быстро – за 12 минут, несмотря на то, что было около 19 тысяч и верхние ярусы были тоже заполнены. В Саранске тоже все прошло очень хорошо, все вышли за семь минут при более чем 13 тысяч зрителей. С запуском тоже никаких проблем не было, были легкие операционные моменты, но мы их поправим.

По этим двум стадионам планы такие же, как и по остальным. На следующих тестовых матчах будем увеличивать посещаемость, игры смогут посетить большее количество зрителей. Надеемся как минимум на 70-80 процентов заполняемости каждого стадиона на третьих тестовых матчах.

Чемпионат мира-2018 пройдет с14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Саранске пройдет четыре матча группового этапа: Перу-Дания, Колумбия – Япония, Иран – Португалия, Панама – Тунис. "Волгоград Арена" также примет четыре матча за право выхода из группы: Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет, Япония – Польша.