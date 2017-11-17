Алексей Сорокин: "Темпами продаж билетов на ЧМ-2018, естественно, довольны"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что доволен темпами продаж билетов на матчи чемпионата мира.

ФИФА ранее сообщила, что почти 160 тысяч билетов на чемпионат мира-2018, или 98 процентов квоты от доступных на втором периоде первого этапа продаж, было реализовано в течение 24 часов. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

– Темпами продаж, естественно, довольны. Формально эта фаза продаж еще не завершена, но мы знаем об очень высоком спросе на билеты в первые дни после открытия продажи, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Глобально темпы продаж нас удовлетворяют. При этом в этой фазе продаж "в реальном времени" не участвовали билеты на финал, полуфиналы, а также места четвертой категории. Продажи этих билетов возобновятся со второй волной 5 декабря.