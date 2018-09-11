Алексей Сорокин: "Стадион "Самара Арена" не мог быть недостроен, эти слухи несерьезны"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин опроверг сообщения о том, что стадион "Самара Арена", построенный к чемпионату мира 2018 года был сдан с недоделками.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что на арене до сих пор не работает система сигнализации, система противодействия терроризму, а также не введен в эксплуатацию пожарный водопровод.

- Когда мы организовывали на "Самара Арене" чемпионат мира, все пожарные системы работали, это сто процентов, - заявил Сорокин корреспонденту "СЭ". - Иначе проведение матчей было бы невозможно. У нас было столько комиссий, столько контролирующих органов, что нам не дали бы ничего проводить. Этот слух - абсолютно несерьезная вещь. Всем российским требованиям стадион соответствовал. (Александр Рогулев)