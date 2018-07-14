Алексей Сорокин: "Сроки проведения ЧМ в Катаре не потребуют тотальных изменений в календаре"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поделился мнением о сроках проведения следующего чемпионата мира в Катаре.
- Может ли решение проводить чемпионат мира-2022 зимой повлиять на систему проведения чемпионата России? Не перейдем ли мы опять на весну-осень?
- Такое решение действительно отличается от того, что обсуждалось во время представления и выбора заявки Катара. Но все уже согласовано. Календари претерпят изменения, но тотальных изменений не потребуется. Например, в России мы и так собираемся в это время на зимний перерыв. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/