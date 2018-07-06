Алексей Сорокин: "Спекулянтов победить нельзя. Можно создать сложности для их работы"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сказал, что чемпионат мира позволил стране заработать. Он рассчитывает, что общее число иностранных болельщиков, которые посетят Россию, достигнет 1 миллиона человек.

– Спекулянты – естественный спутник любого чемпионата мира, никак это победить нельзя. Можно создать максимальное количество сложностей для их работы, - цитирует ТАСС Сорокина. - Сам факт Fan ID затрудняет свободный оборот билетов. Цены на билеты довольно взвешенные с учетом международного спроса. Понятно, что для наших граждан, привыкших к ценам на билеты в чемпионате России, это дороговато. Но при этом с учетом важности мероприятия цены как раз не стимулируют спекуляцию. На текущий момент уровень посещаемости матчей – 98 процентов. Мне кажется, что это хорошо.

– Как вы оцените чемпионат мира с точки зрения принесенной выручки для бизнеса?

– Конечно, чемпионат позволил стране заработать. Все-таки это огромное количество людей, которые перемещаются по разным городам, неизбежно покупают товары и пользуются услугами. Только иностранцев через чемпионат мира на данный момент прошло около 800 тысяч. Будет еще больше, надеюсь, доберемся до миллиона. Это все люди, которые приехали отдыхать и тратить деньги. Конечно, многие бизнесы получат большой приток денег – гостиницы, рестораны. Для всей сферы услуг чемпионат мира – это как для шоу-бизнеса Новый год. Мы общались с местными руководителями, они говорят, что рестораторы просто ошеломлены выручкой в некоторые дни.

Выручка выручкой, а самое главное – удалось создать атмосферу подлинного праздника. Это все отмечают, это нельзя вызвать искусственно. Нельзя выпустить распоряжение правительства Российской Федерации по этому поводу. Можно подготовить инфраструктуру, настроить людей, все коммунальные службы, простимулировать сервисы в сфере услуг. Но атмосферу нельзя обеспечить каким-то декретом. Это то, что складывается само. Нам приятно видеть, что людям хорошо у нас. Об этом можно судить по роликам в интернете, реакциям, сообщениям, блогам и так далее.

– Ждем, что экономисты после чемпионата подсчитают, какой вклад в ВВП внес чемпионат мира.

– Пока оценили в 1 процента. Возможно, этот показатель изменится.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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