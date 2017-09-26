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17:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Сорокин: "Смена губернаторов не повлияет на подготовку к ЧМ-2018"


Гендиректор оргкомитета "Россия-2018", член совета ФИФА Алексей Сорокин подчеркнул, что смена губернаторов в регионах чемпионата мира-2018 не повлияет на подготовку к турниру. Ранее Николай Меркушкин и Валерий Шанцев были отправлены в отставку с должностей глав Самарской и Нижегородской области. В Самаре и Нижнем Новгороде пройдут по четыре матча группового турнира, по одной встрече 1/8 финала и четвертьфинала ЧМ-2018. 

- Смена губернаторов происходит не в первый раз за то время, что мы готовимся к проведению чемпионата мира, - цитирует ТАСС Сорокина. - На качестве подготовки регионов это не скажется - наша система подготовки не предполагает сбоев в связи с такими событиями. При этом мы давно работали и с Шанцевым, и с Меркушкиным, и за время нашего сотрудничества много всего сделано для успешного проведения турнира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4593792

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