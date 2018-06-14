20:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Сорокин: "Сложностей в организации матча Россия – Саудовская Аравия не возникло"


Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал "СЭ" итог матча открытия чемпионата мира РоссияСаудовская Аравия (5:0).

– Было очень много активностей, но никаких сложностей при организации зафиксировано не было, – сказал Сорокин. – В данный момент производится выгрузка. На часах 20.07, а людей на трибунах осталось минимальное количество – буквально несколько сотен человек. А результат матча просто великолепный.

– Вы ожидали, что наша сборная сыграет настолько хорошо? Только скажите честно.

– Ожидать чего-то в футболе сложно. Можно верить. А верили мы точно! (Илья АНДРЕЕВ)

Россия - Саудовская Аравия

 

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