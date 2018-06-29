Алексей Сорокин: "Счастливы, что Россия вышла в плей-офф. Но не удивлены!"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что не удивлен выходу российской сборной в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Также руководитель пожелал команде удачи в матче с Испанией.

– Мы счастливы, что Россия уже вышла в 1/8 финала. Но мы не так уж и удивлены, ведь команда здорово готовилась! И была очень мотивирована. Общая тональность сейчас в СМИ и среди болельщиков – "Извините, что мы в вас не верили". Хотим, чтобы Россия оставалась на турнире как можно дольше, желаем команде удачи. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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