Алексей Сорокин: "Саранча не угрожает полям на стадионах"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что саранча не представляет угрозы для газонов на российских стадионах. Он отметил, что в оргкомитете отнеслись к информации об угрозе от насекомых с юмором.

– В западных СМИ появилась информация, что есть угроза для полей на стадионах от нашествия саранчи. Это действительно так? – вопрос Сорокину.

– Мы восприняли заявление с неким удивлением. Саранча не представляет угрозы для наших стадионов. Мы отнеслись к этому с юмором.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. (Павел ГУРЕВИЧ)