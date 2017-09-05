Алексей Сорокин: "Решение о переносе медиацентра в Санкт-Петербурге - предварительное"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что для переноса медиацентра у стадиона "Санкт-Петербург" необходимо одобрение ФИФА. Также он не подтвердил информацию, что на это понадобится дополнительно 400 миллионов рублей.

Ранее появилась информация, согласно которой комитет по строительству Санкт-Петербурга запросил у городских властей дополнительные средства на мероприятия, связанные с чемпионатом мира 2018 года, среди которых перенос медиацентра, который мешает переместить из-под крыши выкатное поле арены на Крестовском острове.

- Предварительное решение есть, оно пока не оформлено, - цитирует ТАСС Сорокина. - Необходимо получить официальное согласие ФИФА. И клуб, и оргкомитет, и город заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле. Для этого его надо периодически выкатывать, соответственно, нужно переносить медиацентр.

По срокам с уверенностью говорить пока сложно. Постараемся сделать это как можно раньше. Имеет смысл начать выкатывать его уже сейчас. За временную инфраструктуру платил Санкт-Петербург.