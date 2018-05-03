Алексей Сорокин – Путину: "Отметим активность болельщиков из США"

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин на заседании наблюдательного совета под председательством президента России Владимира Путина рассказал о ходе продажи билетов.

- Продажи билетов идут успешно, - сказал Сорокин. - Уже продано 2 миллиона 374 тысячи билетов, это 89 процентов от того, что подлежало продаже. 46 процентов раскуплено российскими болельщиками. 54 – зарубежными. Лидеры в этом плане – США, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина. Особо отметим активность США и Китая, чьи сборные не отобрались на турнир. В США куплено свыше 80 тысяч билетов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)​

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