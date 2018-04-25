Алексей Сорокин: "Проводим разъяснительные беседы с российскими болельщиками"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что с российскими болельщиками проводятся разъяснительные беседы в преддверии стартующего чемпионата мира-2018. При этом он отметил, что оргкомитет подготовит специальную брошюру с правилами поведения фанатов на стадионе.

– Ведется ли разъяснительная работа с российскими болельщиками?

– Разъяснительные беседы с болельщиками ведутся и с правоохранительными органами, и не только с ними. Мы подготовим специальную брошюру по правилам поведения на стадионе и списку запрещенных предметов. Все, что дальше – работа РФС. (Павел ГУРЕВИЧ)

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.