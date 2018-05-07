Алексей Сорокин: "Проблем при проведении тестовых матчей в Екатеринбурге практически не было"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что количество сложностей при проведении тестовых матчей на "ЕкатеринбургАрене" в преддверии чемпионата мира было минимальным.

Вчера на реконструированном к чемпионату мира стадионе "Екатеринбург Арена" состоялся третий тестовый матч в рамках 29-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Амкаром"​ (0:2).

– Даже учитывая, что третий матч на "Екатеринбург-Арене" прошел при неполной загрузке, могу сказать, что количество сложностей при проведении тестовых матчей было минимальным. Все прошло абсолютно чисто, и загрузка, и выгрузка. Отмечаем для себя чисто рабочие моменты, но можно с уверенностью сказать, что поводов для беспокойства нет, – цитирует ТАСС Сорокина.



