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Алексей Сорокин: "Проблем при проведении тестовых матчей в Екатеринбурге практически не было"


Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что количество сложностей при проведении тестовых матчей на "ЕкатеринбургАрене" в преддверии чемпионата мира было минимальным.

Вчера на реконструированном к чемпионату мира стадионе "Екатеринбург Арена" состоялся третий тестовый матч в рамках 29-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Амкаром"​ (0:2).

– Даже учитывая, что третий матч на "Екатеринбург-Арене" прошел при неполной загрузке, могу сказать, что количество сложностей при проведении тестовых матчей было минимальным. Все прошло абсолютно чисто, и загрузка, и выгрузка. Отмечаем для себя чисто рабочие моменты, но можно с уверенностью сказать, что поводов для беспокойства нет, – цитирует ТАСС Сорокина.


 

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http://tass.ru/sport/5180600

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