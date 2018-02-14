Алексей Сорокин: "Приличный объем продаж билетов на ЧМ-2018 в США и Голландии"

Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что болельщики из многих стран, сборные которых не отобрались на ЧМ-2018, проявляют интерес к билетам на турнир. По его словам, пока сложно называть точные данные по числу иностранных болельщиков.

– Не секрет, что у нас большие продажи билетов в странах, сборные которых не приедут на чемпионат мира, – цитирует "Р-Спорт" Сорокин. – Классический пример – США и Голландия, там очень приличные цифры продаж.

Данные о количестве болельщиков сейчас предоставлять бесполезно, ведь началась вторая фаза второго этапа продажи билетов, онлайн продажи, а с 18 апреля откроются билетные центры. Когда мы увидим динамику продаж билетных центров, к маю мы поймем, сколько примерно из каждой страны приедет болельщиков, и будем согласовывать с ФИФА предоставление информации через загранучреждения соответствующих стран.