Алексей Сорокин: "Презентация ЧМ-2018 была хорошо воспринята членами совета ФИФА"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что члены совета ФИФА хорошо восприняли презентацию чемпионата мира-2018. Заседание совета прошло в воскресенье в Москве.
- Совет прошел очень хорошо, оперативно, справились раньше положенного срока, всю повестку исчерпали, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - На нем была продемонстрирована наша короткая презентация чемпионата мира, как все будет организовано. Она была очень хорошо воспринята членами совета, никаких вопросов или каких-то потенциальных рисков не прозвучало.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180610/1137840105.html