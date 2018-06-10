Алексей Сорокин: "Презентация ЧМ-2018 была хорошо воспринята членами совета ФИФА"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что члены совета ФИФА хорошо восприняли презентацию чемпионата мира-2018. Заседание совета прошло в воскресенье в Москве.

- Совет прошел очень хорошо, оперативно, справились раньше положенного срока, всю повестку исчерпали, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - На нем была продемонстрирована наша короткая презентация чемпионата мира, как все будет организовано. Она была очень хорошо воспринята членами совета, никаких вопросов или каких-то потенциальных рисков не прозвучало.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей