Алексей Сорокин: "Пресс-центр стадиона "Санкт-Петербург" перенесут на парковку"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что пресс-центр стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове во время ЧМ-2018 перенесут на парковку в непосредственной близости от арены. Ранее сообщалось, что пресс-центр на стадионе "Санкт-Петербург" на время ЧМ-2018 может быть перенесен, так как он мешает механизму выдвижения поля за пределы арены.

– Нам уже все в этом вопросе понятно. Пресс-центр перенесут на двухъярусную парковку в непосредственной близости (от арены), – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Прямо на нее поставят временные конструкции пресс-центра. Новое место согласовано с ФИФА.