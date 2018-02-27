Алексей Сорокин: "Полностью пресечь спекуляции на чемпионате мира-2018 не получится"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в интервью "Известиям" отметил, что у ФИФА есть достаточное количество механизмов, чтобы противостоять спекулянтам на чемпионате мира-2018. Сорокин также добавил, что полностью пресечь спекуляции не получится.

– Многие болельщики возмущаются, что в небольших городах, которые будут принимать ЧМ-2018, – в частности, в Саранске – уже не осталось доступного жилья. Стоимость проживания в обычных съемных квартирах якобы достигает 100, 200, 300 тыс. рублей в сутки. Оргкомитет следит за этой ситуацией?

– Озабоченность абстрактная, а информация о дефиците доступного жилья нагнетается искусственно. Недавно уполномоченный агент ФИФА освободил часть гостиничных номеров в Саранске, которые планировались под соответствующие клиентские группы. Они поступили в продажу, и у нас нет информации о том, что есть конкретный дефицит. Нужно смотреть на вещи объективно. Если бы были заполнены абсолютно все гостиницы в Саранске, то мы бы об этом знали.

Каждый город должен был предоставить от 5 тыс. до 7 тыс. номеров. Это достаточно большая цифра. И тот же Саранск – если рассматривать сам город плюс его ближайшие районы, загородные резиденции – имеет вполне приличное количество гостиничных номеров за адекватные деньги. Вообще вопрос о ценах на жилье во время проведения ЧМ-2018 обрастает слухами. Например, на встрече с представителями посольств один из участников сказал, что, по его информации, цены на гостиницы завышаются в 5 тыс. раз. Это, конечно, в корне неверно.

– Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении административных штрафов для перекупщиков билетов на матчи ЧМ-2018. На ваш взгляд, эти изменения окажутся действенными?

– Надеюсь, серьезное увеличение размера штрафов поможет пресечь противоправные действия с билетами. Избежать перепродажи билетов на крупных спортивных соревнованиях не удавалось никому и никогда. Полностью пресечь спекуляции действительно не получится. Можно лишь создать максимальное количество барьеров для спекулянтов. И как нам кажется, наша страна делает все возможное в этом направлении.

– Есть мнение, что основные компании, занимавшиеся спекуляцией билетами на Кубок конфедераций, были зарегистрированы за границей. Что делать с ними?

– Нам кажется, у ФИФА есть достаточное количество механизмов, чтобы противостоять спекулянтам. Плюс Fan ID создает определенные сложности для перепродажи.