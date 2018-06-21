Алексей Сорокин: "Пока Fan ID не признают, как шенгенскую визу, но мы над этим работаем"

Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал случай с болельщиками на российско-финской границе.

– Мы слышали об инциденте, когда олельщики ехали в Финляндию без виз с паспортами болельщиков пока, – сообщил Сорокин. – Пока Евросоюз не признает FAN ID как шенгенскую визу. Мы работаем над этим (улыбается). Каждый чемпионат мира несет какие-то сюрпризы. Видимо, ошибочно решили, что паспорт болельщика открывает доступ ко всему миру.

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