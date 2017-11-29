Алексей Сорокин: "Плакат ЧМ-2018 уже копируют"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что ему приятно внимание к официальному плакату ЧМ-2018, на котором изображен легендарный советский вратарь Лев Яшин. Испанский ежедневник AS в своем Твиттере опубликовал плакат и обложку издания в таком же стиле, но приуроченную к финалу ЧМ-2010 и с изображением Икера Касильяса.

– Приятно – за сутки официальный плакат ЧМ-2018 завоевал так много поклонников по всему миру, что его даже копируют, – написал в своем Твиттере Сорокин. – Хочется, чтобы на чемпионате мира в России зажглись новые звезды уровня великого Льва Яшина.