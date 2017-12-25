Алексей Сорокин: "От волонтеров перед ЧМ-2018 поступило 176 тысяч заявок из 190 стран"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в интервью "Известиям" отметил, что волонтерская программа перед чемпионатом мира-2018 бьет рекорды. По его словам, заявки на турнир подали 176 тысяч человек.

– За первые сутки с начала второго этапа продаж было запрошено более 1,3 млн билетов на ЧМ-2018. А по итогам первого этапа, завершившегося 28 ноября, было распределено 743 тыс. билетов. Вы удивлены такому спросу?

— Это обнадеживающие темпы, но я не удивлен таким показателям. Интерес к чемпионату мира в России был всегда. На наши мероприятия аккредитовывались иностранные СМИ, поднималось много вопросов, мы чувствовали этот интерес. На чемпионат отобрались очень сильные сборные, борьба за трофей будет бескомпромиссная.

— Иностранные болельщики уже начали обращаться за Fan ID — паспортом болельщика, позволяющим бесплатно передвигаться между городами?

— Да, такие обращения уже есть. В первой половине декабря мы открыли центры выдачи Fan ID в восьми из 11 городов. Также есть возможность получить его по почте. Болельщики привыкли к такой практике во время Кубка конфедераций, поэтому никаких сложностей возникнуть не должно.

— Набор волонтеров окончен?

– Да, набор закрыт. У нас огромное количество заявок – 176 тыс. человек из 190 стран. Такого количества заявок не было ни разу в истории чемпионатов мира по футболу. Выполнение программы идет полным ходом — ведется подготовка волонтеров. Затем будет функциональная подготовка, более точечная. Программа закроется, когда мы проведем ЧМ-2018.