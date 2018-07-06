Алексей Сорокин: "От нас самих зависит, удастся ли сохранить позитивное отношение к России"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин остался впечатлен количеством болельщиков, которые приехали поддержать команды из Южной Америки. Вместе с тем, он не стал оценивать общее число зарубежных любителей футбола, поскольку решающие игры чемпионата мира еще не состоялись.

– Как чемпионат повлиял на восприятие России в мире? Насколько шлейф от позитивного отношения к России как гостеприимной хозяйке чемпионата будет длинным и продолжительным для имиджа страны?

– Сейчас мы в фокусе внимания всего мира, учитывая роль, которую играет футбол. Насколько удастся это сохранить, зависит от нас самих. От того, как регионы воспользуются тем, что все внезапно узнали о том, что они есть на карте и здесь можно хорошо проводить время. От того, как они пересмотрят свою туристическую политику, простимулируют въездной туризм в свои города. Каждым элементом нужно правильно воспользоваться.

– Английские болельщики стали активнее приезжать уже по ходу турнира, убедившись, что в России все хорошо?

– Думаю, что мы сможем сравнить количество болельщиков, которые были в Москве на матче с Колумбией, с теми, кто приедет на четвертьфинал в Самаре. Ждем, что англичан будет больше.

Пока видно, что по уровню поддержки латиноамериканцы большим числом поддерживают свои сборные, чем многие европейские страны. Хотя это странно – одним лететь три часа, другим – 15–20 часов. Не уверен, что в истории чемпионатов мира Перу или Колумбия прежде показывали такие цифры. Эти страны приятно удивили.

Что касается общего количества болельщиков, то сравнивать этот показатель с предыдущими чемпионатами лучше по окончании чемпионата. Все-таки впереди решающие игры.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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