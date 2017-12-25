Алексей Сорокин: "Организацию ЧМ-2018 будут изучать на экономических факультетах"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в интервью "Известиям" отметил, что Россия получит косвенные доходы от проведения чемпионата мира-2018. По его словам, организацию турнира будут изучать на экономических факультетах.
— Многих интересует вопрос о доходах ЧМ-2018...
— Доходы от ЧМ в значительной степени принадлежат FIFA. В первую очередь продажа ТВ-прав и билетная выручка. Из этих денег финансируются расходы на деятельность оргкомитета. Доходы нашей страны – косвенные. В Россию приедут туристы, которые будут здесь жить и тратить свои деньги. Плюс это огромные инвестиции в экономику: создание рабочих мест, строительство инфраструктуры. Это кумулятивный эффект, о котором мы много говорили. Думаю, что организацию ЧМ-2018 будут изучать на экономических факультетах.
— Довольны ажиотажем вокруг чемпионата?
— Хотелось бы больше позитивной повестки. Мы рады ажиотажу, но зачастую он приобретает какой-то странный поворот, и подготовка к ЧМ-2018 обрастает слухами и домыслами. Но мы стараемся все разъяснять и рассказывать как есть.
Дополнительная информация
https://iz.ru/685646/timur-ganeev/organizatciiu-chm-2018-budut-izuchat-na-ekonomicheskikh-fakultetakh
баламошка
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