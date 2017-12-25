Алексей Сорокин: "Организацию ЧМ-2018 будут изучать на экономических факультетах"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в интервью "Известиям" отметил, что Россия получит косвенные доходы от проведения чемпионата мира-2018. По его словам, организацию турнира будут изучать на экономических факультетах.

— Многих интересует вопрос о доходах ЧМ-2018...

— Доходы от ЧМ в значительной степени принадлежат FIFA. В первую очередь продажа ТВ-прав и билетная выручка. Из этих денег финансируются расходы на деятельность оргкомитета. Доходы нашей страны – косвенные. В Россию приедут туристы, которые будут здесь жить и тратить свои деньги. Плюс это огромные инвестиции в экономику: создание рабочих мест, строительство инфраструктуры. Это кумулятивный эффект, о котором мы много говорили. Думаю, что организацию ЧМ-2018 будут изучать на экономических факультетах.

— Довольны ажиотажем вокруг чемпионата?

— Хотелось бы больше позитивной повестки. Мы рады ажиотажу, но зачастую он приобретает какой-то странный поворот, и подготовка к ЧМ-2018 обрастает слухами и домыслами. Но мы стараемся все разъяснять и рассказывать как есть.