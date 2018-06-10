Алексей Сорокин: "Новая формула рейтинга ФИФА будет более справедливой"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что новая формула подсчета рейтнга ФИФА будет более справедливой, чем нынешняя. Одной из проблем нынешнего рейтинга является малое количество очков за товарищеские матчи, из-за чего хозяева чемпионатов мира и Европы, не участвующие в отборе на домашние турниры, существенно опускаются в рейтинге. Так сборная России перед стартом ЧМ-2018 опустилась на рекордно низкое 70-е место, что скажется при проведении жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

- Достаточно сложная математическая формула у новой схемы, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Определен вес каждого матча: товарищеские игры будут иметь меньший вес, чем квалификационные, самый высокий вес будут иметь финальные матчи и игры плей-офф. Исполком счел схему приемлемой. Она в большей степени несет объективность, у нынешней было много нареканий, новая будет более справедливой, хотя абсолютно справедливую схему создать достаточно сложно.

Сборная России на чемпионате мира по футболу