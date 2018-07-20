Алексей Сорокин: "Ничего страшного Вида не сделал"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что не стоит преувеличивать негатив вокруг ситуации с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой. Вида после матча 1/4 финала чемпионата мира против России (2:2, 4:3 - пенальти) записал видео, на котором скандировал "Слава Украине!" вместе с членом хорватской делегации Огненом Вукоевичем.

- Подведите итог истории с видео, где хорват Вида говорит "Слава Украине"? Раздуто все было?

– Это частная переписка, не публичная плоскость. Насколько нам известно, он отправил это видео какому-то конкретному другу. Я бы не преувеличивал негатив вокруг этого. Ничего страшного Вида не сделал. Патологии в этом шаге найти не могу. В ФИФА это обсудили, дисциплинарный комитет свое решение вынес. Справедливое или нет – можно обсуждать бесконечно. Но дисквалифицировать его пожизненно – объективно не за что. Давайте будем честными.

– Как Вукоевич попал в раздевалку после награждения?

– Я бы не предавал этому большого значения. Ну радуются хорваты, они добились беспрецедентного успеха. Понятно, что всех переполняют эмоции. Это огромная радость для Хорватии.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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