Алексей Сорокин: "Нет сомнений, к тестовым матчам стадион в Самаре будет готов"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил уверенность в том, что отставание при строительстве "Самара Арены", на которой пройдут 6 матчей чемпионата мира 2018 года, будет ликвидировано. Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что сдача стадиона в эксплуатацию должна состояться до 1 апреля.

– Отставание есть, но самое главное, что к чемпионату мира и тестовым матчам стадион будет готов – в этом у нас нет сомнений, – цитирует ТАСС Сорокина. – К апрелю будет полная готовность с временной инфраструктурой и пусконаладкой, а строительная будет раньше.

Напомним, что "Самара Арена", как и остальные стадионы ЧМ-2018, 14 мая должен быть передан в распоряжение ФИФА. До этого момента на стадионе должны быть сыграны три тестовых матча. Ожидается, что одним из них станет встреча первенства ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Спартаком-2". Предварительно она запланирована на 7 апреля.

Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Матчи ЧМ-2018 на "Самара Арене"

17 июня - Коста-Рика - Сербия

21 июня - Дания - Австралия

25 июня - Уругвай - Россия

28 июня - Сенегал - Колумбия

2 июля - E1 - F2

7 июля - F1-E2 - H1-G2

Как выглядит "Самара Арена" за 5 месяцев до ЧМ-2018. Видео //

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