Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Сорокин: "Нет сомнений, что стадион "Нижний Новгород" будет сдан в срок"

1

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин не сомневается, что стадион "Нижний Новгород", на котором будут сыграны матчи чемпионата мира 2018 года, будет сдан в срок. По его словам, в оставшееся до мирового первенства время команда будет играть

У нас нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок – это конец текущего года, – цитирует ТАСС Сорокина. – Нам это даст достаточно времени для адаптации стадиона к чемпионату мира. Требования, предъявляемые к организации чемпионата мира, выше, чем к организации матчей премьер-лиги или других российских соревнований. У нас это время будет – это несколько весенних месяцев.

Убежден, что к концу марта – началу апреля стадион будет полностью готов.

Напомним, стадион "Нижний Новгород" будет вмещать 45 тысяч зрителей. Сдача арены запланирована на декабрь 2017 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4605801

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

xiz47

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

13:27