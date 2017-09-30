Алексей Сорокин: "Нет сомнений, что стадион "Нижний Новгород" будет сдан в срок"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин не сомневается, что стадион "Нижний Новгород", на котором будут сыграны матчи чемпионата мира 2018 года, будет сдан в срок. По его словам, в оставшееся до мирового первенства время команда будет играть

– У нас нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок – это конец текущего года, – цитирует ТАСС Сорокина. – Нам это даст достаточно времени для адаптации стадиона к чемпионату мира. Требования, предъявляемые к организации чемпионата мира, выше, чем к организации матчей премьер-лиги или других российских соревнований. У нас это время будет – это несколько весенних месяцев.

Убежден, что к концу марта – началу апреля стадион будет полностью готов.

Напомним, стадион "Нижний Новгород" будет вмещать 45 тысяч зрителей. Сдача арены запланирована на декабрь 2017 года.