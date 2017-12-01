Алексей Сорокин: "Нет сомнений, что к поздней весне все будет готово к проведению чемпионата мира"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что небольшая задержка со сдачей стадионов к ЧМ-2018 не повлияет на операционную деятельность организационного комитета турнира. По его словам, к самому чемпионату все объекты будут точно готовы.

– В целом на нашу операционную деятельность никак не повлияет, если будет небольшая задержка со сдачей стадионов, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – В конце концов, сдача – это по большей части документы. Нам главное, что мы сейчас видим практически построенные стадионы, в большинстве своем готовые на 85% и даже 95%. Почти везде уже ведется финишная отделка.

У нас нет сомнений, что вся инфраструктура и все стадионы будут достроены вовремя и будут принимать матчи чемпионата. Конечно, когда есть огромный объем объектов и инвестиций, где-то появляются задержки, какие-то непредвиденные обстоятельства. У нас нет сомнений, что к поздней весне 2018 года все будет готово к проведению чемпионата мира, все инфраструктурные объекты будут на местах.