Алексей Сорокин: "Не могу сказать, будет ли расти "черный список"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что в список из 109 болельщиков, которые не смогут посетить чемпионат мира-2018, включены люди, за которыми числятся серьезные правонарушения. По его словам, логично, чтобы такие болельщики не допускались на футбол.

– Ваше мнение о "черном списке", который на днях стал достоянием общественности? – вопрос Сорокину.

– Ясно, что для включения людей в "черный список" есть веские причины. Значит, за этими фанатами числятся некие серьезные правонарушения, – сказал Сорокин. – Логично, чтобы люди, планомерно и систематически нарушающие правопорядок, не допускались на футбол.

Для этого был подготовлен специальный закон. И мы видим теперь его в действии. В какой-то степени это нас успокаивает – и позволяет отвечать на вопросы, которые нам регулярно задают наши благопристойные западные коллеги.

Я не могу вам сказать, будет ли список расти дальше. В принципе, почему надо пускать на стадион тех, кто систематически неприлично себя ведет и планомерно использует футбол для того, чтобы заявить о себе и о своих амбициях с какой-то странной стороны. Так что все закономерно. (Дмитрий СИМОНОВ)

За что 109 человек не пустят на ЧМ-2018. Версия Александра Шпрыгина