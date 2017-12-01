Алексей Сорокин: "На некоторые билеты на ЧМ-2018 претендуют до 90 человек на один билет"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что количество заявок на некоторые билеты на игры ЧМ-2018 достигает цифры 90 человек на один билет. Первый этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 завершился 28 ноября, по его итогам было распределено 742 760 билетов. Первый период первого этапа (продажи в рамках случайной жеребьевки) проходил с 14 сентября по 12 октября, второй период (продажи в порядке живой очереди) – с 16 по 28 ноября.

– Ни один чемпионат мира пока не обошелся без отдельных эпизодов, связанного со спекулянтами, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Массового характера не было, случаи были единичными. Мы работаем над усилением ответственности, изменением законодательства в этой области. Но в целом я не верю, что можно тотально избежать каких-то отдельных инцидентов перепродаж, это пока не удавалось никому. Интерес колоссальный, количество заявок на некоторые билеты достигает цифры 90 человек на один билет.