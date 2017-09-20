Алексей Сорокин: "На интересы России в ФИФА никто не посягает"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, комментируя избрание в состав совета ФИФА от УЕФА, отметил, что он знаком с многими членами органа. В то же время он заметил, что будет представлять не только интересы России, но и интересы Европы.

- Пока сложно сказать, какими направлениями я буду заниматься, - заявил Сорокин. - Должно пройти первое заседание, назначенное на 27 октября, во многом оно будет показательным. По традиции челны совета возглавляют комитеты, но об этом пока речь не шла. В целом буду представлять Европу и Россию в управляющем органе ФИФА.

- Вы знакомы с другими членами совета?

- Многих я знаю. Мы уже много лет плотно работаем с ФИФА.

- Первоочередной для вас станет защита интересов России?

- На интересы России в ФИФА никто не посягает. Никакого противостояния нет. В совете я являюсь членом от Европы, так что преследую интересов всех стран континента, в том числе и России в случае возникновения соответствующих вопросов. Основные задачи - развитие футбола, оптимизация организации соревнований, весь спектр деятельности совета. (Евгений БЕЛОУСОВ)