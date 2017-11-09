Алексей Сорокин: "Мяч чемпионата мира-2018 - симпатичный с современными нотками дизайна"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин назвал симпатичным официальный мяч чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Мяч состоит из шести панелей новой неправильной формы и имеет бесшовную конструкцию.

– Вполне симпатичный мяч с современными нотками дизайна, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Самое главное, чтобы футболистам было комфортно играть этим мячом. И в форме сборной России есть ретроэлементы, небольшой возврат в историю, упор на наследие.

Напомним, что матчи чемпионата мира-2018 пройдут 14 июня – 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Саранске.