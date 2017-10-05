Алексей Сорокин: "Москва справится с нагрузкой, связанной с проведением 12 матчей ЧМ-2018"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Александр Сорокин рассказал, что изначально предполагалось, что три стадиона в Москве примут матчи чемпионата мира-2018. Однако он не сомневается, что город справится с нагрузкой, связанной с проведением 12 игр.

– У нас нет никаких опасений и сомнений в том, что здесь пройдут все запланированные матчи, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Изначально наша концепция предполагала три стадиона в Москве. Мы уверены, что город справится с такой нагрузкой. Вы знаете, что город большой, опытный, у него прекрасные возможности.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве встречи пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак". "Лужники" примут 7 игр, "Спартак" – 5.