Алексей Сорокин: "Минтранс решит вопрос бесплатного проезда до Калининграда на ЧМ-2018"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что вопрос бесплатного железнодорожного сообщения между городами чемпионата мира будет решаться на уровне Минтранса РФ. Четыре игры группового турнира пройдут в Калининграде, путь до которого на поезде пересекает границы Литвы и Белоруссии.

- Вопрос с бесплатным железнодорожным сообщением до Калининграда на чемпионате мира решит Минтранс. Вполне возможно, что организовывать такие поезда не очень логично. Существуют определенные сложности, в том числе пересечение двух границ, - цитирует ТАСС Сорокина. - Решение окончательно пока не принято, после консультации с Минтрансом мы его примем.

С учетом опыта, полученного на Кубке конфедераций-2017, транспортная дирекция и Минтранс РФ будут оптимизировать и другие бесплатные маршруты. Некоторые маршруты во время проведения турнира оказались невостребованными. Это не будут маршруты, которые покрывают абсолютно все города-организаторы.