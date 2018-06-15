Алексей Сорокин: "Минимальные ошибки логистики на матче открытия ЧМ в "Лужниках" будут учтены"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул: ошибки логистики по окончании матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии в московских "Лужниках" были минимальными. По его словам, они в любом случае будут учитываться на следующей игре 17 июня.

- Учитывая количество людей, большинство которых мало знакомы со стадионом, все прошло очень хорошо, в том числе и выгрузка по окончании матча, - цитирует ТАСС Сорокина. - Конечно, где-то образовывались легкие заторы, но это неизбежно, когда стадион покидают почти 80 тысяч человек. Все минимальные огрехи мы учтем и примем операционные меры на следующем матче. Но по нашему мнению, все прошло неплохо.

Надо учитывать и то, что на матч в особом режиме приезжало много глав государств, это может создать определенные паузы в непрерывности транспортного потока.