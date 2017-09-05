Алексей Сорокин: "Матч "Урал" - "Спартак" был бы хорошим тестом для арены в Екатеринбурге"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил мнение, что игра чемпионата России между "Уралом" и "Спартаком" была бы хорошим вариантом тестового матча для "Екатеринбург Арены", которая реконструируется к чемпионату мира 2018 года. Данная встреча запланирована на 15 апреля.

– Всего будет три тестовых матча. Первая игра, по неутвержденному пока плану, состоится не раньше апреля, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Что касается матча со "Спартаком", то дай бог. "Спартак" приезжает не один, а с болельщиками обычно.

Напомним, что стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча чемпионата мира-2018.