Алексей Сорокин: "Лужники" – прекрасный симбиоз истории и современных технологий"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил современную технологичную начинку "Лужников", которые этим летом примут семь матчей чемпионата мира-2018. Сегодня, 7 марта, московская арена была признана лучшим футбольным стадионом мира по итогам 2017 года по версии авторитетного портала stadiumdb.com.

– Это прекрасный, современный стадион, который был недавно модернизирован, полностью перестроен, сохранив элементы старого облика и приобретя современную технологическую начинку, – цитирует ТАСС Сорокина. – Конечно, он во многом уникален – это прекрасный симбиоз памяти, истории и современных технологий. В нем есть удобство и комфорт для просмотра футбольных матчей.

Первый матч на реконструированных "Лужниках" состоялся 11 ноября 2017 года – сборная России проиграла в контрольном матче Аргентине (0:1). Следующая игра на арене запланирована на 23 марта. В ней россияне встретятся с Бразилией.

Отметим, что "Лужники" стали первой российской ареной, победившей в этом конкурсе. Портал определяет лучшие стадионы с 2012 года. По итогам 2013 года 11-е место в нем заняла "Казань Арена".

Начиная с 2014 года рейтинг был разделен на на голосование болельщиков и версию экспертов. По итогам 2015 года домашний стадион "Спартака" "Открытие-Арена" стал третьим в интернет-голосовании, но не был включен в топ-10 по версии специалистом. По итогам 2016 года стадион "Краснодара" занял второе место в голосовании болельщиков, а по версии экспертов стал третьим.