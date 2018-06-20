Алексей Сорокин: "Кажется, даже 80-летние бабушки смотрят за игрой сборной России"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что, чем лучше выступает сборная России на чемпионате мира, тем выше интерес ко всему турниру.

Напомним, Россия после победы над Египтом (3:1) и поражения Саудовской Аравии от Уругвая (0:1) оформила путевку в 1/8 финала чемпионата мира.

- Неоднократно говорилось, что чем лучше выступает сборная, тем лучше подогревается интерес к чемпионату, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Успех сборной привлекает интерес тех людей, которые в противном случае не обратили бы внимания. А сейчас, кажется, даже 80-летние бабушки, не отрываясь от экрана, смотрят за игрой наших ребят. Таким образом чемпионат мира завоевывает новую аудиторию. Что касается результата, то мне кажется, что 1/8 финала не является пределом. По крайней мере, на это надо надеяться.

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля.