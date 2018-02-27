Алексей Сорокин: "Исключен вариант, при котором арена в Самаре не будет готова к тестовым играм"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в интервью "Известиям" отметил, что на стадионе в Самаре обязательно будут проведены 2-3 тестовых матча перед чемпионатом мира-2018. Сорокин также добавил, что исключен вариант, при котором самарская арена не будет готова к тестовым играм.

– Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит заявил, что у Самары есть отставание в графике строительства. Вызывает ли эта ситуация у вас беспокойство?

– В Самаре действительно есть небольшое отставание, но задержка или перенос сроков – вполне рабочий процесс. Самое главное для нас – успеть провести 2–3 тестовых матча на этом стадионе, и мы обязательно это сделаем. Мы исключаем вариант, при котором самарская арена не будет готова к тестовым играм. Конечно, нам хотелось бы видеть готовность стадиона гораздо раньше, но помещения нам передаются постепенно, временные сооружения строятся, понятно, кто отвечает за службу эксплуатации. Первый тестовый матч в Самаре ожидаем 28 апреля.

– Оргкомитет будет участвовать в проведении тестовых матчей?

– Да, мы уже согласовали, что Оргкомитет будет соорганизатором многих тестовых матчей по целому ряду направлений. Мы будем тестировать услуги, которые будут предлагаться во время ЧМ-2018 для наших клиентских групп.

Напомним, что "Самара Арена" примет 6 матчей ЧМ-2018: 4 матча группового этапа, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.