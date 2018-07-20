Алексей Сорокин: "Иностранные гости потратили в России во время ЧМ-2018 100 миллиардов рублей"

Иностранные гости во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года потратили в России около 100 миллиардов рублей, сообщил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

- Денег сколько оставили (иностранные туристы. - Прим. "СЭ")? - спросил у Сорокина Президент РФ Владимир Путин. - Есть предварительные подсчеты. Примерно 100 миллиардов рублей. Столько оставили денег в сфере услуг наши гости, - ответил Сорокин.

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

В пятницу в Калининграде проходит совместное заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018". Заседание посвящено итогам проведения в России чемпионата мира-2018. (Илья АНДРЕЕВ)