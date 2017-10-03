Алексей Сорокин: "Идет работа по увеличению числа билетов 4-й категории на матчи ЧМ-2018"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира сообщил, что ведется работа по увеличению квоты билетов 4-й категории на матчи мирового первенства. Эти билеты предназначены только для россиян.

– Всего запланировано 2 миллиона 600 тысяч билетов, – цитирует ТАСС Сорокина. – Существуют билеты четырех категорий, при этом билеты четвертой категории, самой недорогой, доступны только для граждан России. Мы продолжаем работать с ФИФА по расширению четвертой категории, соответствующие письма уже направлены руководству ФИФА от имени председателя оргкомитета (Виталия Мутко. – Прим. "СЭ").

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.

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