Алексей Сорокин: "ФИФА будет довольна подготовкой Екатеринбурга к ЧМ-2018"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин убежден, что представители Международной федерации футбола (ФИФА) останутся довольны ходом подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира.

Во вторник Екатеринбург с деловым визитом, связанным с подготовкой города к чемпионату мира, посетила делегация во главе с председателем оргкомитета "Россия-2018" и вице-премьером Виталием Мутко.

– В Екатеринбург мы вернемся довольно скоро большой делегацией в рамках инспекционного визита ФИФА 27 сентября, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Мы убеждены, что после этого визита представители ФИФА тоже останутся довольны.

Сегодняшний визит действительно был коротким, но мы успели посмотреть несколько объектов – сам стадион, тренировочную площадку "Калининец". В целом оргкомитет может выразить высокую степень удовлетворенности готовностью Екатеринбурга. Есть уверенность, что город находится в завершающей стадии подготовки к чемпионату мира.

Напомним, что Екатеринбург примет четыре матча мирового первенства, которое пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.